【電子商貿】掌舖智能行銷助手 夥Lalamove雙12直播吸多4倍觀眾

掌舖聯同Lalamove在雙十二舉行直播，吸引超過3000觀眾瀏覽，比平日多4倍。旗下智能行銷助手，助商戶對比直播前後的變化，衡量商戶直播帶來的流量和銷量。

雙12直播於星期日進行，有商戶在60分鐘直播期間接獲近150張訂單，所吸納訪客人數較平日多4倍，加入購物車比率單日較一周累積數字增3倍。活動當中，Lalamove為所有參與直播的商戶提供免費送貨服務，包括即時送、翌日送等，快至商戶確認訂單後一小時内便將產品送達消費者手中。

商戶使用掌舖旗下手機應用程式內的智能行銷助手，不需分析複雜的數據，透過對比直播前後的變化，衡量直播能否有效為網店帶來的總銷售額、未結賬的購物車數量、訪客人數、最熱門產品、訪客來源。

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責任編輯：龍紀瑩

