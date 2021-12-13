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【公關大娜移@iM網欄】梅艷芳的傾城之戀 好餐廳說好故事

名人薈萃 19:40 2021/12/13

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看過《梅艷芳》的人都讚不絕口，不是激賞主角形神俱似，或揭秘梅姐的灼熱舊情；看過的人，情難自禁都在懷緬昔日香港的美好年代，回味演藝盛世。鏡頭下的跑馬地Amigo，不僅見證梅艷芳與近藤真彥的戀情，至今仍傲然展示殖民地時代遺留的芳華。

氣派不凡Amigo 名流拍拖勝地

這座樓高兩層的餐廳氣派不凡﹐洋溢歐洲風情，內裡構造以木材為主，溫馨而雅緻。屹立銅鑼灣超過半世紀，食客包括中東油王、麥高樂、彭定康、鄧蓮如，財金名人曹仁超、任志剛、張五常也是座上賓；最美港姐與霍大少聽說年輕時常在此約會。賭王何鴻燊更曾豪氣包下全場，為二太「登六」賀壽。衣香鬢影、珠光寶氣的名伶、名媛，在這裡川流不息，譜奏出一段段美好的時光。

Amigo餐廳外觀

文藝洋溢Verandah 見證傾城之戀

歷史與名人的加持，令一個地方像一本永遠都讀不厭的好書。座落在淺水灣酒店舊址的Verandah，同樣深得名流紳士的寵愛，大文豪海明威、蕭伯納、馬龍白蘭度、芭蕾舞蹈家瑪歌芳婷，都曾在此流連忘返。威廉荷頓的《生死戀》及奧斯卡最佳電影《榮歸》亦來此取景。

張愛玲1942年離港返滬後，一口氣寫了《傾城之戀》，這個關於白流蘇與范柳原的愛情故事，以淺水灣酒店為背景，對於這裡的景色，書中這樣的描述：「淡白的海水汨汨吞吐淡黃的沙。冬季的晴天也是淡漠的藍色。」餘暉影照下的Verandah，撞擊思古幽情的情懷，讓置身其中的人倍加追惜香江流逝之美。

Verandah餐廳

走過花樣年華 走不到2046的金雀

蘭芳道的金雀餐廳，檔次雖不及Amigo和Verandah，名氣卻有過之而無不及。《花樣年華》與《2046》都前來取景，變成了遊客必到的熱點。昏黃的燈光下吃一碟招牌黑椒牛柳，幻想自己是蘇麗珍，下一秒遇上手夾稿紙的周慕雲。

這一章章的故事成為餐廳流芳萬世的餘韻，金雀即使未能走到2046，榕樹頭說故事的人依舊絡繹不絕。開餐廳如是、做品牌如是，若能譜出動人的故事，令受眾產生共鳴與情感，便為成功奠下重要的基石。

走過花樣年華、未能走到2046的金雀餐廳

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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