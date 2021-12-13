中國建築3311破頂 現水平仍可追入嗎？ 股市 19:17 2021/12/13 分享： 中央經濟工作會議提出「適度超前開展基礎設施投資」，帶動基建股今日逆市強勢，中國建築 （03311） 股價逾半成創52周高位，現水平值得追入嗎？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析，立即點撃收看/收聽。 *重溫【ET講股通】梁耀康：佈局中經會兩主題【按此－附time code】 *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 今日 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 今日 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 今日 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 美國通脹再飆至40年高位 加息步伐點睇？ 今日 美國通脹再飆至40年高位 加息步伐點睇？ 《ET講股通》推介中交建1800股價破頂 跟進最新策略 今日 《ET講股通》推介中交建1800股價破頂 跟進最新策略 你可能感興趣 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 今日 13:52 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 今日 14:55 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 今日 18:41 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 最新專欄文章 更多 「碳中和」成投資主題無懸念 新能源股揀呢幾隻 今日 「碳中和」成投資主題無懸念 新能源股揀呢幾隻 《ET講股通》推介中交建1800股價破頂 跟進最新策略 今日 《ET講股通》推介中交建1800股價破頂 跟進最新策略 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 今日 中經會後可留意水泥股 華潤水泥1313、中國建材3323策略速覽 美國通脹再飆至40年高位 加息步伐點睇？ 今日 美國通脹再飆至40年高位 加息步伐點睇？ 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 今日 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 中國建築（03311） 基建股 港股 經濟 中國 基建