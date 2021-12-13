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中國建築3311破頂　現水平仍可追入嗎？

股市 19:17 2021/12/13

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中央經濟工作會議提出「適度超前開展基礎設施投資」，帶動基建股今日逆市強勢，中國建築 （03311） 股價逾半成創52周高位，現水平值得追入嗎？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析，立即點撃收看/收聽。

*重溫【ET講股通】梁耀康：佈局中經會兩主題【按此－附time code】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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