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【新股IPO】雍禾醫療2279首日掛牌收報16.6元 較招股價升5.1%一手帳面賺400元

股樓投資 19:17 2021/12/13

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從事一站式毛髮醫療服務的雍禾醫療（02279）首日掛牌，開市報15.76元，較招股價15.8元，微跌0.25%，最高曾見18.38元，收市報16.6元，升5.1%；全日成交逾6,137萬股，涉10.27億元。不計手續費，每手500股帳賺400元。

【內房危機】 世茂集團股債雙殺 世茂服務跌至歷史新低 集團稱正內部了解

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雍禾醫療業務涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。是次來港上市，共引入了10家知名基石投資者，合共認購4,721.2萬股，另設6個月禁售期)。其公開發售部份獲159倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率為15%。

集資所得主要用作內地網絡現有植髮醫療機構進行擴充和升級、投資於產品進一步創新、研發投資，以及用作在中國整合行業資源以提升公司品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金。

同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：張以正

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