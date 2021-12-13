【網絡安全】針對企業網絡的攻擊次數增加13% iOS 和Android受到攻擊越來越普遍

歐洲託管安全服務供應商 Orange Cyber​​defense 最近發佈的報告顯示，在過去 12 個月，針對企業網絡的攻擊次數增加13%，當中勒索軟件攻擊亦有上升趨勢，並且首次出現大量針對流動操作系統的漏洞和攻擊。

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監測系統顯示，分類為潛在威脅的94,806宗事件中，確認34,156宗為確實安全威脅事件，按年增加 13%，而在所有已確認的威脅中，有38%被歸類為惡意軟件，當中包括勒索軟件，比2020年增加18%。報告又指出，在商業環境中，iOS 和Android等流動操作系統受到攻擊的情況越來越普遍，許多攻擊似乎與受托於執法和情報機構的公司有關。然而，已開發的漏洞很大機會不會只停留在同一領域，在將來可能演變成一個犯罪生態圈，而過往亦發生過同樣情況。

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Orange Cyber​​defense 行政總裁 Hugues Foulon 表示，像Solorigate般的攻擊，即使是可靠供應商提供的軟件，也可能被狡猾的攻擊者將它變成特洛伊木馬病毒，而單靠技術並不能解決這個問題。正如數據所示，在短短一年內發生的事件數量增加了13%，並且有按年增長的趨勢。而Orange Cyber​​defense的分析師處理的大部份由技術驅動的安全警報雖然只是噪音（Noise），但已為捉襟見肘的 IT 和資訊安全團隊帶來巨大壓力。現實上，並非所有企業都有方法或資源聘請託管安全服務供應商來幫助他們篩選噪音並找到有效的安全信號。因此，資訊安全技術必須做得更好。

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責任編輯：羅浩濂