啟德嘉峯匯現樓落成　5.6萬呎會所展現「型格酒店」概念

由嘉華國際發展的啟德新盤「嘉峯匯K.SUMMIT」已取得滿意紙，已於本月展開交樓程序，發展商率先介紹項目會所「CLUB SUMMIT」。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，會所連園林面積合共逾5.6萬平方呎，以型格酒店為設計藍本，包含各種多元化設施，並加入藝術元素，為住戶提供品味生活體驗。

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會所設有健身室、多用途室內運動場、室外泳池等設備，同時亦有咖啡廳及閱讀廊等共享空間，滿足住戶日常生活、娛樂及運動所需。此外，會所亦有兒童專屬天地及宴會廳，住戶可一家大小及邀請朋友進行各舉活動。

資料顯示，嘉峯匯位於啟德沐泰街 9 號，項目由4座住宅大樓及4間花園洋房組成，提供1,006個住宅單位，並設有商業設施。標準單位間隔由型格一房至三房，另設特色單位。

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