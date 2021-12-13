【最新科技】加拿大團隊研發新型電池 可放入洗衣機清洗 未來將應用於「智慧衣」

現今智慧手錶，智慧貼片等高科技產品大行其道，而在不久將來，穿上衣服，就可以追縱心跳、肌肉與呼吸活動等健康情況的智慧衣將可能成為另一個主流，而這一切的關鍵在於加拿大英屬哥倫比亞大學最近研發的可伸縮，可防水的新型電池。

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該研究團隊的成員 — 應用科學學院博士 Ngoc Tan Nguyen 表示，穿戴式電子產品是個超大的市場，作為當中關鍵技術的可伸縮的彈性電池，至仍然卻無法水洗，沒辦法滿足日常需求，而團隊摒棄了常見硬外殼包裹模式電池，而是透過將鋅和二氧化錳等關鍵化合物研磨成小碎塊，嵌入橡膠塑膠等聚合物中，延長彈性與延展性，電池外殼改由好幾層超薄聚合物組成，形成一個氣密性、防水密封且可重複使用的保護殼。

他又指出電池選擇了更安全的鋅、錳當電池，而非電池破裂受損時會產生有毒化合物的鋰離子電池，因為作為要貼身佩戴的設備，還是需要選擇更安全的化合物。團隊已經在家用和商用洗衣機中實際測試電池，電池也完好無損且功能正常。目前電池可以拉伸到正常長度的兩倍長，未來將集中於改善電池的功率輸出和延長使用壽命。

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記者：鄭日棱