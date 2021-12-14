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【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%

環球經濟金融 09:05 2021/12/14

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英國近年為港人移民熱點，英國樓價過去一年升勢強勁引起關注。英國地產中介公司Rightmove最新一項調查指，英國本月樓價按月輕微回落0.7%，指英國樓市料擺脫狂熱期，但預計英國樓價明年仍有望上升5%。

【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高 【下一頁】

Rightmove調查指，英國本月平均樓價按月下跌0.7%至34萬英鎊（约351萬港元），但平均樓價按年升幅仍達到6.3%，反映過去一年的樓市熾熱。

英國樓價一如既往於12月下跌，Rightmove指出，這是樓市回歸正常化的其中一項條件。上述數據反映由於市場選擇增加及利率更高，樓市正在擺脫狂熱回歸正常化。

該機構預測英國平均樓價明年會再上升5%，但預計隨著買家負擔能力有限，加上放盤選擇範圍擴大，上述因素會削弱賣家定價能力。

Rightmove引述數據指上月買家數字較去年及2019年同期，分別增長3%及41%，預計買家需求以及市場勢頭踏入2022年仍然強勁。

Rightmove數據部門主管班尼斯特（Tim Bannister）指明年或加息，外界固然普遍認為加息並非有利市場因素。但隨著樓市銷售速度及樓價升幅放緩，加息料將有助樓市正常化。

【BNO移民英國】2萬英鎊買到2房 英媒：全國最平 【下一頁】

樓市供求失衡，每個地產經紀分行平均僅錄得14個放盤，跌至去年同期的一半。Rightmove料隨著市場供應陸續增加，來年放盤量將有所改善。

英國今年用作買樓用途的抵押貸款總額，增至破紀錄的3,160億英鎊（約3.3萬億港元），較去年同期大幅升超過3成。今年的住宅成交宗數也達到150萬宗，較去年升47%。

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責任編輯：鄭錦玲

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