印度狠父殺女兒獲假釋 怕再入獄竟為詐死殺人

印度一名男子數年前因殺害私奔的女兒而入獄，去年印度政府因應監獄過於擠逼假釋包括他在内的多名囚犯。但這名男子憂慮自己要再入獄，竟謀殺一名體型與他相近的建築工人，並在妻子幫助下「詐死」。但當地警察揭發事件，該名男子與妻子涉嫌謀殺被捕。

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印度北方邦（Uttar Pradesh）官員表示，當地一名36歲男子庫馬爾（Sudesh Kumar） 2018年殺害其13歲私奔的女兒而被判入獄。當局為防監獄爆發新冠肺炎疫情而減少監獄囚犯人數，庫馬爾去年獲假釋。

但庫馬爾因擔心其假釋後要再次入獄，決定「詐死」。他決定以另一名男子屍體代替他，企圖偽造已去世假象。據悉，庫馬爾鎖定一名身高體型與他相近的泥水工Domen Ravidas，並以提供維修工作為藉口邀請他到家中。庫馬爾灌醉泥水工並為其穿上自己的衣服，其後將泥水工毆打至死。

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警方上月在首都新德里郊區發現Ravidas的屍體，他身穿庫馬爾的衣服、及手持庫馬爾的身分證。遺體有被焚燒過的跡象，臉容亦無法辨認。警方前往庫馬爾家中，要求他妻子協助辨認遺體、妻子試圖瞞騙警方但失敗。

警方接報庫馬爾打算探望妻子，上周五（10日）當場在寓所拘捕二人。庫馬爾被捕後承認在11月19日殺害Domen Ravidas，他與妻子目前被控謀殺罪。

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責任編輯：郭麗明