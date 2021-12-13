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【年度漢字】奧運運動員成績驕人 「金」成為日本年度漢字

理財智慧 17:00 2021/12/13

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「金」字成日本今年的年度漢字，因日本選手在東京奧運成績驕人，日本這次拿下27面金牌、14面銀牌、17面銅牌。「金」字已是第四度當選年度漢字，此前也在2000年、2012年、2016年的奧運舉辦年份當選。

日本漢字能力檢定協會從1995年起主辦年度漢字票選，今年是第27屆，票選「今年的漢字」成為日本每年的慣例。

今次的金字以10,422票當選，並由京都清水寺發表。入圍前十名的漢字，除了金字以外，還有輪、樂、變、新、翔、希、耐、家和病。

每年公開徵求年度漢字的日本漢字能力檢定協會表示，今年選出「金」字的原因，除了因為多位日本選手在東奧奪金，還因為大谷翔平獲得MVP、將棋棋士藤井聰太達成最年輕「四冠」等。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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