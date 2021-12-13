【房委會居屋】調查指3%人買樓付全數 買家年齡平均47歲

房委會公布的調查發現，在該批居屋買家中，有3%人付全數購買單位，即約150位買家有能力一次過繳付數以百萬計的樓價，買家年齡平均數47歲，白表買家較綠表買家年輕。

房委會在今年6月至7月進行調查，以電話形式訪問了2,020名申請者，當中1,011為成功申請者，另有1,009名未能購買單位的申請者，統計調查的整體回應率為76%。

白表買家的家庭每月入息中位數為32,000 元，略高於綠表買家的30,000元。另外，有8%買家的家庭每月入息少於兩萬元，另有16%買家的入息達五萬元或以上。

而在付款方式中，有97%買家申請按揭貸款，不過，有小部分人付全數購買單位，共佔3%(即約150位買家)，其中綠白表各佔3%及2%，比例與上兩年的居屋售銷計劃相若。

結果顯示，買家年齡平均數47歲，白表買家一般較綠表買家年輕，當中綠表及白表分別是54歲及39歲。另外，有42%的綠表買家為60歲或以上，屬於這個年齡組別的白表買家只佔12%。

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責任編輯：龍紀瑩

