【網路安全】「Log4j」記錄程式驚爆安全漏洞 蘋果 iCloud 等軟體恐成黑客攻擊目標

網絡程式語言Java是其中一個廣泛應用的程式，但近日被爆出現安全漏洞，這個名為Log4Shell的漏洞，可能讓駭客透過網路侵入數以百萬款程式。蘋果 iCloud以及知名遊戲平台Steam等都可能成為駭客攻擊目標。

【商貿發展】信保局再延「百分百信用限額提升計劃」暫定至明年6月底【下一頁】

根據外國媒體報道，這次曝光的漏洞存在於Java日誌框架的Log4j，被廣泛應用於各種應用程式和網路服務，是一種程式內的紀錄工具，保存執行活動的過程，方便在出現問題時進行檢查。幾乎每個網絡安全系統都會利用某種日誌框架進行紀錄，使得Log4j這類受歡迎的日誌框架影響廣泛。而利用這個漏洞，黑客能遠端執行程式碼攻擊脆弱的伺服器，並植入足以完全危害設備的惡意軟體。

著名資安研究員Marcus Hutchins在twitter發文指，預計受影響的軟體將會以百萬作為單位。這個漏洞首先在電子遊戲Minecraft的伺服器中發現，專家們發現黑客可以通過聊天訊息來觸發漏洞。資安分析公司GreyNoise亦在twitter表示，公司已經檢測到許多伺服器正在網上搜索易受此漏洞攻擊的設備。

【職場熱話】 打工仔兩頭不到岸 本因找到新工而辭職 卻在入職前遭新公司反悔不請【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱