英網球新星聽父母話腳踏實地 身價5000萬照搭地鐵（第二版）

英國華裔少女拉度簡奴以18歲之齡於美國網球公開賽封后，被視為商機無限的網球壇明日之星。拉度簡奴近日透露，父母一直要求她保持腳踏實地的態度，難怪她目前身價料達450萬英鎊（約4,648萬港元）下，她日常出入依然選擇乘搭地鐵。拉度簡奴日前在阿布札比確診，無法參加當地舉行的賽事。

（第二版新增拉度簡奴確診及取消比賽）

拉度簡奴美網封后名成利就 傳最少獲頒MBE 【下一頁】

拉度簡奴（Emma Raducanu）周日（12日）出席英國廣播公司（BBC）年度體育人物頒獎典禮，期間與前網球職業選手Andrew Castle交流。拉度簡奴透露，成名後仍然如常生活，例如照樣乘搭地鐵等。她自覺現時生活和成名前並無分別，不明白為何要改變。

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拉度簡奴談及朋友有助她保持腳踏實地的態度時，更透露父母亦有功勞。她表示，自己上周六（11日）曾向父母抱怨感到疲累，結果就受到父母的責備，認為自己仍需加倍努力。

拉度簡奴為移民二代 自信紀律得父母真傳 【下一頁】

拉度簡奴今年9月贏得美國網球公開賽女單冠軍，成為史上首位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是歷來第二年輕的大滿貫得主。

外界一直認為拉度簡奴成功有賴她父母栽培，她的父親來自羅馬尼亞，母親原籍中國，在加拿大生下女兒後舉家遷至英國。英國因疫情封城期間，拉度簡奴父親亦會和她出街打網球。

拉度簡奴日前抵達阿聯酋首都阿布札比，原想參加當地舉行的公開賽，但因確診新冠肺炎，將要接受隔離，無緣參加今屆賽事。

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責任編輯：李俊儀