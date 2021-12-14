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【疫市營商】 上門私房菜預訂急增至每月100宗　MobiChef：非住大宅富人專屬　最平每位500多元

商業 11:00 2021/12/14

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MobiChef為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。（受訪者提供圖片）

聘請廚師上門烹調，對於普羅大眾而言，似乎只是住豪宅、獨立屋的大戶人家專利。不過，「流動廚師」服務平台MobiChef創辦人兼行政總裁孫曉欣卻認為，重點並不在於家裡的廚房有多大，甚至其實每位500元已可以「有交易」。

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MobiChef於2017年成立，為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。此配對平台旗下有50個廚師，顧客可在網上揀選預約日子，及後揀選喜歡的廚師或菜系。孫曉欣透露，在非旺季的月份，每個月有80至100宗訂單，旺季甚至多達120宗訂單。平台與廚師簽訂合約，完成每宗訂單再拆帳；拆帳後MobiChef現時每月平均生意額亦達80萬。

MobiChef創辦人兼行政總裁孫曉欣透露，配對平台旗下有50個廚師，當中以西餐比例稍多，但亦有中菜及東南亞菜系。（湯致遠攝）

Staycation亦可享受上門私房菜？

很多人認為，這類廚師上門烹調的服務，只有舉行大型宴會、富有的大戶人家才適用。不過，孫曉欣分享，近期亦有接到2人Staycation的訂單，有客人希望在附小型廚房的酒店房間內，享用廚師上門烹調的服務。她解釋，廚師烹調服務並非講求居住面積或廚房有多大，而是是否與用餐人數的比例吻合。事實上平台接到的訂單由小至2人晚飯，大至3圍酒席亦有，平均消費約900元左右，但最低的定價亦有500元左右的菜單。她認為：「最理想的情況是，大家約朋友聚會時，第一時間考慮的並非到哪間餐廳，而是預約上門廚師或出外用餐。」

孫曉欣認為，廚師烹調服務並非講求居住面積或廚房有多大，而是是否與用餐人數的比例吻合。（受訪者提供圖片）

為廚師建立個人品牌　設實體餐廳

2020年初新冠肺炎疫情爆發，孫曉欣坦言：「MobiChef算是因禍得福，上門烹調的概念開始被更多顧客接納。」疫情期間，港人漸漸變得更頻密地在家用餐，亦多了人考慮外賣以外的選項，包括廚師上門烹調。她指，去年平台的生意急增1倍，今年估計亦有逾60%的增長。MobiChef亦希望為廚師建立個人品牌。孫解釋：「如果食物質素差劣，餐廳會被市場淘汰，但同一樣的廚師團隊可以換上另一個招牌，繼續經營餐廳；換言之，把餐廳名換掉便可以洗底。」

於是，平台今個月中將會以廚師個人品牌，於尖沙咀開設首間餐廳，投資額合共200萬。孫希望以小店形式，測試市場反應；又坦言實體餐廳的計劃，亦需要按個別廚師的意願及菜系特色。同時，明年第二季前，該平台亦會開設自家網店，售賣廚師品牌的獨家產品，例如印尼鳳梨酥等。

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