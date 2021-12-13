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【新股IPO】百心安2185重啟招股 入場費約12520元

股樓投資 18:49 2021/12/13

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中國創新介入式心血管裝置商百心安（新上市編號：02185）周一（13日）至周四（16日）重新招股，宣布在全球發售2,393.7萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，招股價介乎21.25至24.79元；一手500股，入場費12,519.9元；下周四（23日）掛牌；獨家保薦人為華泰國際。

【新股IPO】商湯暫緩上巿 悉數退款 目標最快年底前捲土重來【見下頁】

百心安原定於11月26日掛牌，當時招股價介乎21.26至24.53元，惟公司其後宣布鑑於市況，決定全球發售將會延遲。

MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡【見下頁】

是次集資所得，其中約62%擬用於撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及核心產品Bioheart的計劃中商業化上市；約21.3%用於撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及腎神經阻斷在研產品第二代Iberis的持續開發；約6.7%用於撥付管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗；10%作一般企業及營運資金用途。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單

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同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：張以正

IPO 百心安－B（02185） 港股

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