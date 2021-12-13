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【商貿發展】信保局再延「百分百信用限額提升計劃」暫定至明年6月底

理財智慧 18:18 2021/12/13

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香港出口信用保險局（香港信保局）今日（13日）宣布，再度延長「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月30日，以繼續支援香港出口商在疫情下拓展市場，渡過目前的難關。

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計畫內容如下：

1. 增加每宗買家信用限額一倍，上限至保戶申請的金額、保單上限或一億港元，以較低者為準；

2. 涵蓋計劃推出時有效的信用限額，以及計劃期間成功獲得審批的信用限額；

3. 涵蓋香港信保局承保的所有市場；以及

4. 保戶毋須額外申請

至11月底，有逾1.16萬個信用限額獲提升，為逾1700個保單持有人提供約150億元額外保障，並累計總值約158億元的貨物提供保障。

與此同時，香港信保局將推出行政長官《2021年施政報告》中提及的三項長期措施，以支援出口商長遠地爭取貿易融資及擴大市場佔有率。有關措施分別是於2022年年初以試行形式推出的「出口信 用擔保計劃」、於2022年實行的「彈性賠償率安排」，以及即將於今年12月推出的加強版網上信用保險自助服務平台－「EC-Reach中小企信保網2.0」。

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記者：鄭日棱

香港出口信用保險局 經濟 施政報告 貿易

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