▲ 【2022展望】大新銀行料明年本港樓價回落5% 受累於內地經濟放緩及美國收水

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部發表2022年經濟及市場前瞻，大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，本地消費及投資可望繼續推動內需改善，預測本港經濟明年增長2.3%，今年全年經濟平均增長則為6.4%；惟受內地經濟放緩及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，料樓價明年整體或回落約5%。

溫嘉煒表示，隨着本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券的派發，消費氣氛逐見改善，同時令失業率穩步回落，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費和旅遊運輸相關行業就業，預計2022年全年失業率為3.7%，今年則為5.3%。

溫嘉煒表示，通脹壓力增加，預期美國聯儲局可能明年第三季前會有第1次加息，但整體市場流動性不會急劇收縮，料變種病毒Omicron對環球經濟影響較Delta溫和。

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料恒指明年最高見28000點

投資市場方面，溫嘉煒表示，目前港股已反映一定負面因素，內地貨幣政策現放鬆跡象、本港與內地有望通關、以及港股估值合理等因素或能帶動恒指反彈，料恒指明年在22000至28000點之間上落，惟仍受多個不明朗因素影響，包括，1）內房債務違約、2）中慨股或在美國退市、3）互聯網企業監管、4）美國聯儲局收緊政策、5）環球疫情影響，恒指明年第一丶二季有機會下試至約22000點水平。他指，長遠看好金融、本地地產、防守型公用板塊、電訊板塊以及新能源汽車板塊。

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記者：曾樂詩