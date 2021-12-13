  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】大新銀行料明年本港樓價回落5%　 受累於內地經濟放緩及美國收水

宏觀解讀 18:28 2021/12/13

分享：

【2022展望】大新銀行料明年本港樓價回落5%　 受累於內地經濟放緩及美國收水

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部發表2022年經濟及市場前瞻，大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，本地消費及投資可望繼續推動內需改善，預測本港經濟明年增長2.3%，今年全年經濟平均增長則為6.4%；惟受內地經濟放緩及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，料樓價明年整體或回落約5%。

景順：監管收緊更接近尾聲　中資科網股超賣，可看【下一頁】

溫嘉煒表示，隨着本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券的派發，消費氣氛逐見改善，同時令失業率穩步回落，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費和旅遊運輸相關行業就業，預計2022年全年失業率為3.7%，今年則為5.3%。

溫嘉煒表示，通脹壓力增加，預期美國聯儲局可能明年第三季前會有第1次加息，但整體市場流動性不會急劇收縮，料變種病毒Omicron對環球經濟影響較Delta溫和。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

料恒指明年最高見28000點

投資市場方面，溫嘉煒表示，目前港股已反映一定負面因素，內地貨幣政策現放鬆跡象、本港與內地有望通關、以及港股估值合理等因素或能帶動恒指反彈，料恒指明年在22000至28000點之間上落，惟仍受多個不明朗因素影響，包括，1）內房債務違約、2）中慨股或在美國退市、3）互聯網企業監管、4）美國聯儲局收緊政策、5）環球疫情影響，恒指明年第一丶二季有機會下試至約22000點水平。他指，長遠看好金融、本地地產、防守型公用板塊、電訊板塊以及新能源汽車板塊。

相關報道：【2022展望】大摩：明年美股下跌機率達6成　料標指跌至4400點

【2022年部署】瑞銀料恒指明年底27000點　薦3大類股份 （附首選股及目標價）【2022展望】野村：明年全球最大風險是經濟停滯　而非滯脹

【2022展望】瑞士百達財管：美國加息不會對股市構成影響　看好東盟國家股票

記者：曾樂詩

經濟 大新銀行（02356） 通脹 加息 貨幣政策

上一篇文章

【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常

下一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低
【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低
【恒指夜期+北水】北水續吸33億元　12億買騰訊　恒指夜期跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續吸33億元　12億買騰訊　恒指夜期跌23點（不斷更新）
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單　稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
【開市9點半】商湯集團遭美列黑名單　稱指控毫無根據；中金建議三大配置方向
【小米1810】雷軍接連退出小米關聯公司　據報生態鏈企業「智米科技」籌備造車
【小米1810】雷軍接連退出小米關聯公司　據報生態鏈企業「智米科技」籌備造車
【新股IPO】商湯集團00020延遲上市、安排退款　消息：商湯目標最快今年底完成上市
【新股IPO】商湯集團00020延遲上市、安排退款　消息：商湯目標最快今年底完成上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款