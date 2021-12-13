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【電池技術】遇水也不怕？　加國大學研發新型電池解傳統電池不足

科技 18:01 2021/12/13

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研究團隊透過將鋅和二氧化錳等關鍵化合物研磨成小碎塊，嵌入橡膠塑膠等聚合物中，延長電池的彈性及延展性，而電池外殼就由好幾層超薄聚合物組成，形成一個氣密性、防水密封且可重複使用的保護殼。

穿戴式電子產品逐漸普及，電池的大小對其亦十分重要。加拿大卑詩大學（The University of British Columbia）最近研發出可能是全球首個可伸縮及可機洗的電池，以改變傳統電池的形態。

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加拿大卑詩大學應用科學學院博士Ngoc Tan Nguyen表示，穿戴式電子產品的市場潛力大，令可伸縮的彈性電池成為其關鍵。不過現時可變形的電池仍無法水洗，難以滿足日常需求。

為了解決以上情況，研究團隊透過將鋅和二氧化錳等關鍵化合物研磨成小碎塊，嵌入橡膠塑膠等聚合物中，延長電池的彈性及延展性，而電池外殼就由好幾層超薄聚合物組成，形成一個氣密性、防水密封且可重複使用的保護殼。

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Nguyen指出，考慮到穿戴式電子產品會接觸到皮膚，團隊也選用較安全的鋅、錳作為電池，畢竟鋰離子電池破裂受損時會產生有毒化物質。新型電池靈活且延展性高，可以拉伸到正常長度的兩倍，比容量為160 mAh g -1在500次充電放電循環中仍能維持 75%容量，甚至放入洗衣機39次也沒問題。

加拿大卑詩大學電機與電腦工程教授John Madden指出，團隊使用的材料成本非常低，大量製造也很便宜。目前團隊正提高電池的功率輸出和延長使用壽命，預計新電池的成本與標準蓄電池相若，希望未來能應用在智能手錶等穿戴式電子產品。

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記者：廖淑瑩

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