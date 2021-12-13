【AAPL】波蘭監管機構調查蘋果　新隱私政策或違反競爭條例

蘋果公司（AAPL）在4月更新了iOS系統，其中包含限制廣告商追蹤iPhone用戶的新隱私政策。不過，波蘭反壟斷監管機構UOKiK周一（13日）表示，蘋果公司正面臨一項關於其iOS上新的隱私和個人數據政策是否違反競爭條例調查。

【AAPL】 Apple Watch令使用者受傷 蘋果面臨集體訴訟 【下一頁】

波蘭競爭和消費者保護辦公室表示，蘋果的新政策大大降低了第三方應用程序獲取個人數據發送個性化廣告的能力。UOKiK主席Tomasz Chrostny 在一份聲明中表示，是次調查旨在檢查蘋果的行為的目標是不是為了消除廣告服務市場上的競爭對手。

UOKiK表示正在調查此問題，強調訴訟並非針對特定公司。

蘋果未有回應。

【延伸閱讀】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠