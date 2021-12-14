【職場熱話】到診紙請病假被拒 打工仔網上指控公司政策 反被諷愚不可及

不少打工仔曾有「射波」的經歷，但如果你連醫生紙都想節省，只用到診紙來頂替，到底可不可行？最近有一名網民在網上討論區發文指，自己上週四（9號）去洗牙，打算利用「到診紙」請病假，但公司不接受，他只能去另一間門診表示「牙痛」去拿病假紙。他認為這件事實在太愚蠢，借此希望得到認同。

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此貼文一出後，引來網民討論，很多人認為樓主很愚蠢，到診紙只能延遲一、兩個小時上班，但不代表病假，「如果到診紙可以請病假，那需要病假紙來做甚麼？」、「到診紙純粹證明你去看醫生，但沒有寫病假給你。」、「到診紙和病假紙有不同功能，到診紙是遲一、兩個小時上班，而病假紙是以日數計算。」

另外有些人諷刺樓主，洗牙不影響工作能力，如何稱為病假，「洗牙都叫病假？下次剪髮都拿病假」、「洗牙影響你甚麼工作能力？」、「洗牙不是病，為甚麼要拿病假紙？」，更有人提議樓主「你順便剝一隻牙，牙醫就會給你病假紙。」

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責任編輯：陳頌潔