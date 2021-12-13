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澳洲最快周三開放留學生入境 昆士蘭重開邊境

環球社會熱點 18:55 2021/12/13

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澳洲昆士蘭州因應新冠肺炎疫情而封鎖邊境近5個月，昆士蘭周一（13日）重開邊境，容許已接種新冠疫苗者免隔離入境，讓澳洲民眾在聖誕節假能跨州旅行。當地航空公司表示，開放邊境當日大部分往來昆士蘭的航班已爆滿。另外，澳洲衛生部長證實最快會於周三（15日）開放技術工人及留學生入境。

澳洲減第3針等候時間 應對Omicron變種 【下一頁】

雖然Omicron變種的威脅持續，但澳洲聯邦衛生部長亨特（Greg Hunt） 周一指，澳洲最快周三（13日）對外重開邊境，容許外地學生及技術工人入境。

亨特指澳洲政府並不憂慮Omicron變種，指其雖然更具傳染性，但引發的症狀似乎比Delta變種更溫和。他更稱有明確證據表明，接種兩劑新冠疫苗有效預防重症、住院及死亡。

澳洲總理莫里森也證實澳洲最快周三開放留學生及技術工人入境，形容澳洲在周三會再次向前邁進，又指澳洲與南韓和日本的旅行氣泡措施將同時進行。

澳洲正式批准5至11歲兒童接種輝瑞 本月底可預約 【下一頁】

澳洲按人口計第三大州昆士蘭今年7月起封鎖接境，州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk） 表示，由於達到8成16歲或以上人口完成接種新冠疫苗的放寬防疫門檻，因此於周一重開邊境。

完成接種新冠疫苗的澳洲民眾持有72小時内有效的新冠檢測陰性結果，可經陸路或乘坐飛機免隔離入境。但所有入境人士不論有否完成接種疫苗，都必須在抵達昆士蘭後的第5日，再次進行新冠病毒檢測。

當地電視台畫面顯示重開邊境前，已有數百輛汽車在昆士蘭與新南威爾士州的南部邊境等待，希望與相隔近5個月的親朋戚友團聚。澳洲航空（Qantas）指開放邊界首日會提供100個往來昆士蘭航班、接載近1萬名乘客，當中大部分航班已爆滿。此外，塔斯曼尼亞將於本周稍後重開邊境。

西澳州州長麥高恩（Mark McGowan） 周一亦宣佈，由於達95%新冠疫苗接種門檻，當地將於明年2月5日對外開放邊境，所有已接種疫苗的旅客、包括國際遊客可免隔離入境，亦是相隔近兩年，西澳終對外開關。

麥高恩強調，未接種疫苗或高風險旅客，仍然需要強制隔離14日。

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責任編輯：郭麗明

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