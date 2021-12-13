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【樓市熱話】 16k-18K 老牌屋苑 vs 21K 新型屋苑 港男不考慮背景因素 租樓仍感困難

理財智慧 18:11 2021/12/13

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不知道大家在租樓時會以甚麼為考慮因素呢？近日有網民於網上討論區發文，向網民詢問指，若在不需要考慮家人、上班路程的遠近及另一半的情況下，會選擇租一個怎樣的單位。

樓主指出，若在不考慮任何條件下，大家會選擇租一個16k的2房，實用三百多呎的老牌屋苑 如黃埔、第一城 ，還是租一個18K的2房，實用五百多呎的老牌屋苑 如德福  ，或是以月租21K，租一個 2房 實用五百多呎 的新型屋苑如海翩會、維景灣畔呢？

【樓市熱話】同事呻供樓負擔重  港男原看扁對方人工低  事後驚覺靠父幹擁千萬單位 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「若沒有其他的考慮因素，那麼一個人居住便當然是考慮價錢。」，「很多新樓會有落地玻璃，感覺較光猛。」，也有人指，「要看你的收入是多少，收入愈高自然可以住好一點。」。

【延伸閱讀】【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑  33萬裝修428呎單位  客廳木紋元素增添溫暖  黑框玻璃門設計陽光入室 【下一頁

    點擊圖片放大
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另有網民指，「大多數租客會較重視於租金和位置，相反裝修設計則較為次要。」。

【樓市熱話】與朋友合租500呎單位  打工仔抱怨只有一套廁    每朝起床爭廁所惹爭執 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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【樓市熱話】 聞舊同學租樓有入伙禮物收 港男感驚奇 認為只有買樓才需送禮
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