【一周焦點】美CPI創近40年新高　聯儲局本周議息

本周美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行將會舉行議息會議。另外，美國本周還會公布重要經濟數據，包括生產物價指數（PPI）、零售銷售，和工業生產數據。

聯儲局會在香港時間周三（15日）開始一連兩天的會議。通脹持續高企，11月CPI升至6.8%，是自1982年以來最大增幅。市場關注聯儲局在貨幣政策的方向會否變得更「鷹」。市場估計聯儲局會加快結束買債步伐，預計為明年春天加息。議息結果將於周四（16日）凌晨公布。另外，美國本周還會公布重要美國經濟數據，包括周二（14日）公布的生產物價指數（PPI）、周三的零售銷售，和周四的工業生產數據。

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歐洲央行同樣要應對創新高的通脹紀錄，市場預計屆時將維持三大利率不變。至於英倫銀行，市場料可能會在是次會上決定加息，但一些經濟學家表示，由於Omicron變種病毒的出現，英倫銀行可能將加息推遲到明年2月。

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責任編輯：黃苑筠