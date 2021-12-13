  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (一) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一周焦點】美CPI創近40年新高　聯儲局本周議息

股樓投資 17:48 2021/12/13

分享：

本周美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行將會舉行議息會議。另外，美國本周還會公布重要經濟數據，包括生產物價指數（PPI）、零售銷售，和工業生產數據。

聯儲局會在香港時間周三（15日）開始一連兩天的會議。通脹持續高企，11月CPI升至6.8%，是自1982年以來最大增幅。市場關注聯儲局在貨幣政策的方向會否變得更「鷹」。市場估計聯儲局會加快結束買債步伐，預計為明年春天加息。議息結果將於周四（16日）凌晨公布。另外，美國本周還會公布重要美國經濟數據，包括周二（14日）公布的生產物價指數（PPI）、周三的零售銷售，和周四的工業生產數據。

【美股焦點】AMC兩高層拋售股票 股價下跌近7%　【下一頁

歐洲央行同樣要應對創新高的通脹紀錄，市場預計屆時將維持三大利率不變。至於英倫銀行，市場料可能會在是次會上決定加息，但一些經濟學家表示，由於Omicron變種病毒的出現，英倫銀行可能將加息推遲到明年2月。

【延伸閱讀】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務　【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 貨幣政策 歐洲 加息 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行 通脹 PPI CPI

上一篇文章

海茵莊園全新一房示範單位　善用3.5米高樓底建閣樓　儲物空間、私隱度大提升

下一篇文章

【大行點睇】交銀國際維持內地互聯網行業領先評級 行業首選美團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款