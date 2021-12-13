【樓市熱話】 聞舊同學租樓有入伙禮物收 港男感驚奇 認為只有買樓才需送禮

不知道平日大家在朋友或家人新居入伙時會不會送禮呢？近日有網民於網上討論區發文指，以自己的認知，平日多數是買了樓才需要送入伙禮物的，因此他為到有舊同學因租樓而收到入伙禮物感到奇怪。

樓主指，他最近從社交媒體得悉有人送舊同學入伙禮物，以慶祝其新居入伙，然而樓主感到十分奇怪，因為那同學只是租了一單位居住並不是買了一單位，而以他的認知，租樓是不需要送禮的，不然若每2、3年便搬一次，那麼便要不斷送禮。

【樓市熱話】港男不屑納米樓「複式」設計 本擁200萬作首期 終打消買樓念頭 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「關你甚麼事呢？」，「只是送禮物又不用你出錢，你這樣也看不過眼嗎？」，也有人指，「究竟是多小氣的人才會問這個問題？」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】一家四口喜派320呎公屋 花25萬裝修 房中房設計極慳位 小孩擁有各自空間【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

另有網民指，「花一百多元買禮物便當自己上去吃一頓飯吧，根本無傷大雅，有甚麼好在意的呢？」。

【樓市熱話】港女擬與兄夾錢買樓 各拿100萬作首期 目標600萬粉嶺樓 擔心一人供款感猶豫 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀