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【樓市熱話】 聞舊同學租樓有入伙禮物收 港男感驚奇 認為只有買樓才需送禮

理財智慧 18:12 2021/12/13

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不知道平日大家在朋友或家人新居入伙時會不會送禮呢？近日有網民於網上討論區發文指，以自己的認知，平日多數是買了樓才需要送入伙禮物的，因此他為到有舊同學因租樓而收到入伙禮物感到奇怪。

樓主指，他最近從社交媒體得悉有人送舊同學入伙禮物，以慶祝其新居入伙，然而樓主感到十分奇怪，因為那同學只是租了一單位居住並不是買了一單位，而以他的認知，租樓是不需要送禮的，不然若每2、3年便搬一次，那麼便要不斷送禮。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「關你甚麼事呢？」，「只是送禮物又不用你出錢，你這樣也看不過眼嗎？」，也有人指，「究竟是多小氣的人才會問這個問題？」。

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另有網民指，「花一百多元買禮物便當自己上去吃一頓飯吧，根本無傷大雅，有甚麼好在意的呢？」。

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責任編輯：關海儀

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