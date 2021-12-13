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海茵莊園全新一房示範單位　善用3.5米高樓底建閣樓　儲物空間、私隱度大提升

股樓投資 17:51 2021/12/13

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九建旗下將軍澳海茵莊園開放全新示範單位予傳媒，單位展示如何利用室內「垂直空間」增加實用性。新開放的示範單位以項目第2座18樓C8室為藍本搭建，實用面積284平方呎，外連22平方呎露台。

發展商特別介紹項目擁有3.5米特高樓底，單位內可架設閣樓，閣樓內可作為起居室使用，方便住戶用作書房，用於工作或娛樂，而閣樓下層建有地台床，作為寢區，亦增加儲物空間。

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單位玄關位設置儲物櫃，入門即見長方形客飯，間隔四正，可擺放沙發、組合櫃及四人飯枱等。設計師利用白色木雕牆洗手間及房門隱藏，增加客飯廳空間感及一致性。客廳及飯廳空間則以實木欄柵分隔，保持透光度。

九龍建業有限公司（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園上周公布全新價單之後，市場反應正面，周末睇樓人潮持續暢旺，相信新開放示範單位可吸引更多有興趣人士到場參觀，集團會因應市場反應決定是否加推新價單，並最快可安排於本周末安排開售。

同場加映︰【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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撰文 : 謝昕蕎

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