【職場熱話】 打工仔兩頭不到岸 本因找到新工而辭職 卻在入職前遭新公司反悔不請

事情只要一天還未落實，便還是會有改變的機會，因此千萬不要太胸有成竹。近日有網民於網上討論區發文，指自己朋友近日找到了新工作，並在約好了入職日子後辭職，可是後來那公司卻突然告知樓主朋友指因公司要縮減人手，所以不聘請他，樓主的朋友因而感到十分無奈，不知該如何是好。

樓主經歷：

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【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「轉工本來便會有一定的風險。」，「真的是太過份了。」，也有人指，「太慘了，叫你朋友快些找另一份工作吧。」。

另有網民指，「能不能指想為公司繼續打拼，然後再回到舊公司工作? 」。

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責任編輯：關海儀