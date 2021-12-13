何文田VAU Residence加推17伙　開放式折實524.7萬起　本周六再賣樓

由萬科香港發展的何文田新盤VAU Residence加推價單，並定於本周六（18日）起發售25伙。新推出的價單第4價涉及17伙中高層單位，戶型涵蓋開放式至兩房單位，價單售價介乎679.1萬至1,190.4萬元，價單呎價由30,678至34,118元。以最高16%折扣計，折實價由570.5萬至1,000萬元，折實呎價則由25,771至28,664不等。

發展商同時上載新一份銷售安排，將於本周六（18日）發售25伙，包含新價單的17伙單位及另外8伙早前推出的單位。整批單位實用面積介乎209至388平方呎，折實價介乎524.7萬至1,000萬元不等，折實呎價則由23,526至28,664元。今批入場單位為7樓D室，實用面積209平方呎，折實售價為524.7萬元，折實呎價25,105元。

資料顯示，VAU Residence位於何文田自由道11號，全盤共提供165伙，項目由今年6月中旬起首輪銷售，預計關鍵日期為2023年1月底。

延伸閱讀︰【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映︰【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機