【ESG】派息ESG基金受捧 人民幣報價產品息率高達5厘

▲ 光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒指，外幣計價的ESG基金派息往往較高。

市場憧憬聯儲局最快於明年第2季才加息，超低息環境料持續，令派息的ESG（環境、社會及管冶）基金添賣點，而人民幣今年逆市升約2%，亦令人民幣報價的綠色基金息率較高，普遍超逾4厘、甚至高達5厘多。不過，專家提醒，追息族慎防闖誤區，例如對外幣乏實際需要者，面對強美元、非美貨幣明年唯恐欲升乏力，慎防賺息蝕滙。

光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒回應本報查詢指，派息基金慷慨派高息，不等於基金回報一定較高，基金價格亦會變動，要留意派息基金的利息並非一定全部來自股息，也可能會由資本中撥付。

中銀香港ESG基金 首次派息約4厘【下一頁】

梁健兒解釋，基金的投資收益有機會較其派息比率為低，亦即基金從其投資所收到的股息或債息、以及買賣收益未能完全支付投資者的派息。如果基金派息率維持於吸引水平，而從資本中扣除部份金額用來支付派息差額，或會令可用於投資的資產淨值下降，從而減少未來潛在收益。因此，揀派息基金時應考慮總回報（派息金額 + 資產淨值價格變動）、而非單看派息率。

梁健兒又忠告，若投資者考慮同一基金的不同貨幣類別時，不單考慮派息的息差，還有預期滙價的走勢，以免賺價蝕匯。

舉安聯全球永續發展基金為例，基金單張顯示，旗下人民幣對冲單位年度化股息收益率為4.75%，美元及新加坡元對冲單位收益率齊為2.67%，澳元為2.55%、加元是2.53%，而非對冲美元收益率為2.19%，較港元的1.82%高。

滙豐與華懋集團簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款【下一頁】

梁健兒剖析，不同貨幣類別的派息率各異，主要因為不同貨幣的息差有別，人民幣較美元、新加坡元的息率較高，所以人民幣類別的基金派息亦較美元高。

至於債券基金方面，滙豐環球投資基金-環球低碳債券於10月份的基金單張顯示，產品每月派息，而年化股息率介乎0.92%到1.92%。

梁健兒補充其他派高息的ESG產品注意點，例如中銀香港 （02388） 旗下全天候多元資產基金派息約4厘，宏利 （00945） 旗下可持續亞洲債券基金，其人民幣派息高達5.94厘、港元及美元皆逾3厘或以上。而上述兩基金都是較新成立，歷史較短。宏利基金成立於去年8月，而中銀基金則於今年7月面世。單以短期的表現比較，中銀基金成立至今總回報為負回報4.16%，宏利基金則為負回報2.62%，反映目前環球市場波動，特別是中港股市偏弱的情況下，債券基金可提供較高的防守性。

梁健兒又說，同時宏利可持續亞洲債券基金以投資亞洲債為主，亞洲債的息差仍吸引，且平均信用評級達BBB的投資級別，適合較保守的投資者。若投資者預期中港股市後市仍較疲弱，則投資債券基金較合適。

至於中銀香港全天候多元資產基金為股債混合基金，據模擬投資組合資產配置顯示，主力投資大中華的股票及債券，分別佔31%及25%，其次為美股（9.4%）、環球及其他地區。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪