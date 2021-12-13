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【2022年部署】野村明年看好具全球化業務的消費股　首選4大股份

股樓投資 16:47 2021/12/13

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野村發表研究報告指出，對2022年中國非必需消費品和必需品板塊的前景都相對模糊，主要由於隨著中國經濟增長放緩，以及區域性的疫情發展，令中國消費者情緒一直惡化。在整個2022年首季，相信於北京冬奧期間疫情相關的限制可能會嚴格維持，預期商店的人流量低，將導致品牌更多促銷以刺激消費。

此外，在通脹環境下消費股盈利受壓，加上消費者信心疲弱下，公司難以將上升的成本轉嫁予消費者。預期以中國為主要業務的消費股於2022財年將面臨更多的挑戰，另看好具全球化業務的消費股。

該行認為，除非疫情惡化，否則於2022年的首選股為新秀麗(01910) 、歐舒丹(00973) 、申洲國際(02313)及晶苑國際(02232) ，均予「買入」評級，另下調維達(03331)評級，由「買入」降至「減持」。

 

 

【內房危機】 世茂集團股債雙殺 世茂服務跌至歷史新低 集團稱正內部了解

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同場加映﹕【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

 

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

新秀麗（01910） 港股
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