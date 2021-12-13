【2022年部署】野村明年看好具全球化業務的消費股　首選4大股份

野村發表研究報告指出，對2022年中國非必需消費品和必需品板塊的前景都相對模糊，主要由於隨著中國經濟增長放緩，以及區域性的疫情發展，令中國消費者情緒一直惡化。在整個2022年首季，相信於北京冬奧期間疫情相關的限制可能會嚴格維持，預期商店的人流量低，將導致品牌更多促銷以刺激消費。



此外，在通脹環境下消費股盈利受壓，加上消費者信心疲弱下，公司難以將上升的成本轉嫁予消費者。預期以中國為主要業務的消費股於2022財年將面臨更多的挑戰，另看好具全球化業務的消費股。

該行認為，除非疫情惡化，否則於2022年的首選股為新秀麗(01910) 、歐舒丹(00973) 、申洲國際(02313)及晶苑國際(02232) ，均予「買入」評級，另下調維達(03331)評級，由「買入」降至「減持」。

【內房危機】 世茂集團股債雙殺 世茂服務跌至歷史新低 集團稱正內部了解

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機