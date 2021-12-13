【職場熱話】 18K 升降機AE VS 17K 物業管理APO 假期相同福利相近 港男選工感猶豫

不知道大家在選工作時，會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己收到兩個與工程有關的入職取錄通知，一間擔任升降機AE的職位，而另一間擔任物業管理APO的職位，兩間的月薪只相差一千，而工作天數、年假也一樣，樓主於是向網民詢問該選那一份工作才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 做物業管理很難再找到其他類型的工作。」，「擔任升降機AE不是讀工程也可以的嗎？」，也有人指，「先做第一份工然後再跳槽吧。」。

另有網民分享指，「 我有朋友讀八大的理科出身，後來同樣是擔任升降機AE的職位。」。

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責任編輯：關海儀