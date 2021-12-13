【大行點睇】民用光伏發展潛力大 中金大升創維目標價

中金發表報告，指創維 （00751） 去年進軍農村戶用光伏市場，今年至今光伏業務大幅增長，成為民用光伏的龍頭。該行指，民用光伏較其他能源有更大優勢，包括滲透率低，在內地僅達到1.8%，增長空間龐大，預計2025年內地市場將達到200吉瓦。

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中金認為，內地加快縣級民用光伏應用，可支持民用光伏的發展，因此把公司今年及明年盈利預測分別上調3%至20%，分別達到10.3億元人民幣及14.3億元人民幣，同時提高公司評級至「跑贏大市」，目標價增加至6.94元。

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