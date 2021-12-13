【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口

Delta變種病毒蔓延美國各地，美國確診及死亡人數持續上升。美國新冠死亡人數已突破80萬人，已超過美國北達科他州的總人口。美媒分析指美國死亡人數高企，主因是民眾拒絕接種新冠疫苗及Delta變種廣泛傳播。

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《路透社》報道，美國新冠死亡人數在周日（12日）已突破8萬人，而北達科他州（North Dakota）於2019年統計中錄得76.21萬人口。美國今年有逾45萬人染疫身亡，佔57%的整體死亡新冠個案，當中大部分人都沒有接種疫苗。

美國僅相隔111日時間，新冠患者死亡人數就由60萬升至70萬，其後更只需73日就升至80萬。路透社指民眾拒絕接種疫苗和Delta變種廣泛傳播，都是造成今年死亡人數超越2020年的因素。

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報道更指，美國今年1月至11月期間，按人口平均計算的新冠死亡率在七國集團（G7）中居冠。美國死亡率是加拿大的超過3倍，更是日本的11倍。即使在經濟合作暨發展組織（OECD）中，美國表現在38個國家中亦只位列30，而新西蘭死亡率最低。

路透社亦在報道中表示，美國最新平均每日新增12萬人染疫。其中密歇根州（Michigan）確診個案最多，當地住院人數創新高，當中四分之三患者尚未接種疫苗。

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責任編輯：李俊儀