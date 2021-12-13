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【監管風暴】國家教育部：中小學線上培訓機構完成審批前App須下線

股市 17:03 2021/12/13

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國家教育部辦公廳印發通知，對加強教育App管理推動與「雙減」政策銜接提出明確要求。通知要求，在各地教育行政部門完成中小學線上學科類培訓機構審批前，暫停中小學線上學科類培訓App的備案工作；已備案的相關教育App暫時從平台下線。

下線的相關教育App提供者獲得中小學線上學科類培訓許可後，在平台補充許可信息，提交恢復備案申請，經所在地省級教育行政部門審核通過後恢復上線；未獲得中小學線上學科類培訓許可的，撤銷備案。

通知提出，對於提供和傳播「拍照搜題」等惰化學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律的不良學習方法的作業 App，暫時下線。整改到位並經省級教育行政部門審核後，方可恢復備案；未通過審核的，撤銷備案。

通知並表示，不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。教育App平台不再開展「雙減」相關投訴受理工作。關於校外培訓的相關政策，以校外培訓監管部門解釋為主。

7月底，中央發布《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。「雙減」政策重點針對K12階段的校外教育，除了叫停新的學科類校外培訓機構審批外，還要求「不得要求學生自批自改作業」、「個別學生經努力仍完不成書面作業的，也應按時就寢」、「依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為」等。

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