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【Netflix】Netflix《千萬別抬頭》聯同蘇富比推New Balance 550　鞋身藏有隕石碎片

商業 17:30 2021/12/13

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Netflix為宣傳年度大片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up），特別與知名拍賣平台蘇富比（Sotheby's）合作，推出一雙極其限量的New Balance 550 鞋款。（蘇富比IG圖片）

Netflix為宣傳年度大片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up），特別與知名拍賣平台蘇富比（Sotheby's）合作，推出一雙極其限量的 New Balance 550 鞋款。

【必備罐頭】疫下買罐頭儲糧　午餐肉罐頭銷售破記錄　

此鞋在美東時間12月17 日中午12點於蘇富比官網獨家開售，全世界只此1雙，以搶購的方式出售，並非採用以往的競標拍賣方式。

鞋身藏有45億年彗星碎片

Netflix《千萬別抬頭》講述2名基層天文學家決定展開一場媒體巡講，警告全人類彗星逼近，地球即將毀滅，這款NB 550就是向影后珍妮花羅倫絲的劇中角色致敬。

鞋款以全白皮革為主軸，最大的特色就是外側「N」字標記與線條，特別使用34塊隕石碎片拼接製成。官方表示，這些碎片取自1塊歷史長達45億年的Seymchan彗星核心，這顆隕石最早於俄羅斯發現，更讓此鞋增添不少討論話題。

蘇富比尚未公布此鞋定價，但可想而知不會是NB 550鞋款的常規售價，合作的部分收益將捐給世界自然基金會，以幫助拯救環境。

【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底

【員工保障】亞馬遜物流中心倒塌致6死　員工抗議工作禁帶手機與外界隔絕

責任編輯：李智美

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