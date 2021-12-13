【內房危機】世茂股債急跌　惟大和力撑短期內不會出現違約　維持「買入」評級

大和發表研究報告指，世茂集團(00813) 近月股價和債券價格情緒疲軟，相信是由於市場不實消息及公司下調合約銷售指引所致，認為投資者需要時間恢復信心，但同時認為世茂短期內不會出現貸款違約風險。



該行預計近期世茂不會出現流動性問題，貸款違約風險不大，日前宣布先舊後新配股，資金可用於償還公司債務，認為世茂可在未來幾個月內房行業信貸寬鬆中受惠。

考慮到公司第三季銷售折扣加大，大和下調世茂2021至2023年合同銷售額及毛利率預測，因此將每股盈利預測下調3%至5%，每股資產淨值預測下調至30.8元，資產淨值折讓擴大至35%，相應將目標價由24.2元降至20元，維持「買入」評級。

大行予世茂集團投資評級及目標價：

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