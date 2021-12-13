  • 20°C
香港時間 : 20211213日 (一) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】世茂股債急跌　惟大和力撑短期內不會出現違約　維持「買入」評級

股樓投資 17:25 2021/12/13

分享：

大和發表研究報告指，世茂集團(00813) 近月股價和債券價格情緒疲軟，相信是由於市場不實消息及公司下調合約銷售指引所致，認為投資者需要時間恢復信心，但同時認為世茂短期內不會出現貸款違約風險。

該行預計近期世茂不會出現流動性問題，貸款違約風險不大，日前宣布先舊後新配股，資金可用於償還公司債務，認為世茂可在未來幾個月內房行業信貸寬鬆中受惠。

考慮到公司第三季銷售折扣加大，大和下調世茂2021至2023年合同銷售額及毛利率預測，因此將每股盈利預測下調3%至5%，每股資產淨值預測下調至30.8元，資產淨值折讓擴大至35%，相應將目標價由24.2元降至20元，維持「買入」評級。

 

大行予世茂集團投資評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

同場加映︰【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

世茂集團（00813） 港股

上一篇文章

【大行點睇】交銀國際維持內地互聯網行業領先評級 行業首選美團

下一篇文章

【大行點睇】電池具競爭力明年多款新車推出 滙豐提高比亞迪目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款