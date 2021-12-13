【職場熱話】 僱主添置掃地機械人後 嫌菲傭清潔不力 要求每月扣人工500

現時科技發達，若不好好增值自己，那麼很容易便會被機器所取代。近日有網民於網上討論區發文，指自己是一位女傭，平日會負責處理僱主家中的「家頭細務」，而最近其僱主買了一掃地機械人回家打掃後，認為那掃地機械人比樓主打掃得還要乾淨，於是要扣她每月500元人工，樓主因而不知如何是好並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 你可能要增值一下自己，免得被人取代了」，「 現在竟然連女傭也要增值，真是世道艱難。」，也有人指，「 原來有錢人是如此的小氣。」。

另有網民笑稱指，「 可以把那掃地機械人入水將其弄壞，那麼你僱主應該也不會再扣你人工了。」。

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責任編輯：關海儀