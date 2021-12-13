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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】HOHOHO又到聖誕  聖誕佈置 你準備好未？

名人薈萃 19:24 2021/12/13

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一年容易又聖誕，以往聖誕大家都會外遊，很可惜今年未開關，不少人都會選擇宅在家中與家人和朋友歡渡聖誕。不如大家動手佈置聖誕。

既然大家最近留係屋企比較多時間，不妨做一個DIY聖誕花環增添屋企既氣氛，大人小朋友都鐘意。不如大家親手製作自己設計和佈置聖誕花環，擁有充滿節日的愉快聖誕。筆者用貴族松、松葉、松果和不同花材製作而成的聖誕花環，與家人和朋友歡聚聖誕。

聖誕花環來荷蘭的「貴族松」松樹品種，是聖誕節首選植物，漫着清冽的香味，更有聖誕氣!

聖誕花環來荷蘭的「貴族松」松樹品種，是聖誕節首選植物，漫着清冽的香味，更有聖誕氣!

材料及工具

  • 15cm木藤圈
  • 松果
  • 松葉
  • 尤加利葉及尤加利果
  • 玫瑰果
  • 棉花
  • 白色編圓藤球
  • 其他小型配飾
  • 剪刀
  • 熱溶槍及熱溶膠(或萬能膠，熱溶膠較堅固)

貴族松

松葉的香氣比花香還濃郁。一開始我聞到淡淡的松枝清冽的香味，，整個客廳中都瀰漫着清冽的香味，是樹葉和木質莖混合的氣味，甚至在房間裏也能聞見，而且香味的濃度還在不斷增加，香氣洋溢!松葉經過觸碰後香氣更為明顯，是聖誕節首選植物。

請每天向聖誕松噴水保持濕潤，並遠離陽光及熱力。聖誕松於一般情況下可以保存最少三個月，並隨時間漸漸天然風乾變啡色。

今年DIY 左限量既聖誕花環, 每一個是獨一無二。而家寄賣於愛火花iFlorist 花店，大家不妨去睇下。

松果

除了聖誕樹，最能代表聖誕節飾物是松果。它們形狀不一有大有小，利用它們，我們可以做出大人小朋友喜歡喜歡的不同創意的聖誕節的飾物。松果是松樹的果穗，成熟後內有松子（松樹的種子）。一般在第2年的夏末和秋季成熟後，著球果成熟，它的顏色由綠、紫色逐漸轉變為黃色、淺褐色或暗褐色。大多數松樹球果成熟後不久鱗片即張開，種子迅速脫落（馬尾松、油松等）松樹在樹上不定期地張開。松球果大而重，成熟前後極易被風吹落。

玫瑰果

俗稱聖誕的果實，很多人看過盛開的玫瑰，但從見過凋零後新生的果實，它是一個生命循環的開始。聖誕節擺放一束紅色果實，是一種很時髦的象徵，通透質感，高飽和色澤，超長花期可做乾花。

Flora Rabbit 今年DIY 左限量既聖誕花環, 每一個是獨一無二。而家寄賣於愛火花iFlorist 花店，大家不妨去睇下。

Flora Rabbit 今年DIY 左限量既小星星花環,可以插係聖誕樹。而家寄賣於愛火花iFlorist 花店，大家不妨去睇下。

店舖： 中環皇后大道中93號中環街市2樓P06B舖

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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