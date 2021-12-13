【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥學生遊行 國際航班突又停航 旅遊業者嘆無奈

題：摩洛哥學生示威遊行

國際航班突然又停航 旅遊業者嘆無奈

今午穆罕默德和我開車到小城鎮Erfoud(厄夫)，車駛到大街的道路時，突然迎面而來大批人群，不段叫咸口號，這時，有個前鋒開路的警察向穆罕默德交談，他随即將車子泊在停車位等候人群散去，我從窗外觀看，示威者全部是年青男女。

我問穆罕默德發生甚麼事情，這班年青人遊行？

原來，摩洛哥政府突然宣佈，全國所有學校殺停，即學生讀完某年度課程後，再不能繼續升學，亦不提供學府，學生必須出來社會工作。

最奇怪的事，這班年青人到學校讀書须繳交學費的，並不是由政府資助，家庭經濟較好的孩子先有機會返學，所以，今次政府公布新政策，不是向市民咨詢，而是將於兩星期後實行（現在正式開始了），令在學的年青人十分氣憤。

穆罕默德說，某些家庭生活富裕，能負擔到昂貴學費就送子女出國或讀本地國際學校，否則，學識不多的學生如聽天由命，如何能找到一份好工作呢!

這次是全國學生示威，不是唯獨這小城鎮。可惜如何反映不滿，結果也是一樣。

同時，摩洛哥政府原六月中旬恢復國際航班，歡迎外國遊客到訪，多個旅遊景點出現歐洲遊客；可惜，11月下旬政府又突然宣布停止所有國際航班，令從事旅遊業者無所適從，大家議論紛紛，亦令原本返國的旅客無奈滯留，等待國際航班回復正常運作。

不說不知，摩洛哥每個星期五下午，大部人不用工作，點解？因為是穆斯林大朝拜日，所有信徒走到街上叩拜，在街上叩拜的全是男人，聽着清真寺鐘聲嚮起及禱告，整個過程近三個小時。

記得有次獨留在Casablanca ，某日中午出外購物，回酒店時多條道路巳水洩不通，唯多走幾條街希望有路可行，可惜無路可走，最後穿插人群，左閃右避，成功返回酒店。

周五是大朝拜日，不難在街上看見信徒爬地叩拜，雖然感覺奇怪，但信仰不同，方式也不同，也尊重他們的信仰，我只可偷偷地離遠拍照。

生活在這地方，認識這裏生活、工作文化及態度，有時候也感氣憤，但又如何，唯有自己調節配合他們，否則天天生氣了。

有實際體會，香港人真的好幸福，希望珍惜擁有。

▲ 摩洛哥國際航空又突然停航.

▲ 信徒走到街上叩拜禱告

▲ 學生再沒有機會繼續升學了。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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