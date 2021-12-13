  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【必備罐頭】疫下買罐頭儲糧　午餐肉罐頭銷售破記錄　

商業 17:00 2021/12/13

分享：

午餐肉品牌Spam銷售額破記錄，同時令其母公司最近一季更錄得破記錄的35億美元銷售額。（法新社圖片）

疫情令更多市民留家煮食，帶動了不少罐頭、雜貨的銷售增長。超市生意額在疫情下不受影響，按政府公布的10月份零售數據顯示，超市的銷貨值更按年升1.3%。外電報道，午餐肉品牌Spam銷售額破記錄，同時令其母公司最近一季更錄得破記錄的35億美元（約272億港元）銷售額。

【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底

擁有午餐肉品牌Spam的母公司Hormel在截至10月的季度內，營業額高達35億美元。該企行政總裁Jim Snee指，Spam已連續第7年銷售額破記錄。他又指，品牌將會在2023年，在Spam旗下增加新產品。

Spam在美國以外，尤其在亞太地區，亦擁有龐大市場。例如Spam在朝鮮戰爭期間由美軍引入韓國，今時今日已變成韓國文化的一部分。不少韓國的經典菜式亦有Spam午餐肉，例如部隊鍋等。午餐肉罐頭甚至用於新年送禮，節日促銷活動的禮品之一。

Hormel除了擁有經典的午餐肉品牌外，旗下亦有Planters花生，Skippy 花生醬及Natural Choice等。

【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售

【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售
今日
【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
今日
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底
今日
【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
2021/12/12
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平

你可能感興趣

【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售
今日 12:28
【日本清酒】日本酒廠 Nekka「出口限定」清酒專攻香港市場　首批僅500套即日發售
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
今日 13:58
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底
今日 16:24
【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底
超市 罐頭 疫情 銷售 文娛藝術 零售 美國

下一篇文章

【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬
【工展會2021】鷓鴣湯包日售近6000包　顧客一次入12包預備過冬
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【婚禮商機】準新人租借婚紗習慣改變　婚紗公司生意額跌3成
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
【婚禮商機】準新人要求海外風格婚照　婚攝公司與張敬軒合作　生意回復至疫情前水平
【工展會2021】工展會共有400家參展商　李錦記料多人留港消費　銷售較疫情前增雙位數字
【工展會2021】工展會共有400家參展商　李錦記料多人留港消費　銷售較疫情前增雙位數字
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款