【必備罐頭】疫下買罐頭儲糧　午餐肉罐頭銷售破記錄　

▲ 午餐肉品牌Spam銷售額破記錄，同時令其母公司最近一季更錄得破記錄的35億美元銷售額。（法新社圖片）

疫情令更多市民留家煮食，帶動了不少罐頭、雜貨的銷售增長。超市生意額在疫情下不受影響，按政府公布的10月份零售數據顯示，超市的銷貨值更按年升1.3%。外電報道，午餐肉品牌Spam銷售額破記錄，同時令其母公司最近一季更錄得破記錄的35億美元（約272億港元）銷售額。

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擁有午餐肉品牌Spam的母公司Hormel在截至10月的季度內，營業額高達35億美元。該企行政總裁Jim Snee指，Spam已連續第7年銷售額破記錄。他又指，品牌將會在2023年，在Spam旗下增加新產品。

Spam在美國以外，尤其在亞太地區，亦擁有龐大市場。例如Spam在朝鮮戰爭期間由美軍引入韓國，今時今日已變成韓國文化的一部分。不少韓國的經典菜式亦有Spam午餐肉，例如部隊鍋等。午餐肉罐頭甚至用於新年送禮，節日促銷活動的禮品之一。

Hormel除了擁有經典的午餐肉品牌外，旗下亦有Planters花生，Skippy 花生醬及Natural Choice等。

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責任編輯：葉泳珊