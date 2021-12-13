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【大行報告】野村：內需為主的消費品牌明年面對更多挑戰　偏好兩大國際零售股（附目標價）

股市 16:45 2021/12/13

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【大行報告】野村：內需為主的消費品牌明年面對更多挑戰　偏好兩大國際零售股（附目標價）

今年內地零售市場表現未如理想，野村表示，內地消費情緒受到經濟增長放慢及疫情拖累，預期疫情相關的社區隔離措施會持續至明年首季冬奧舉行期間，意味人流將會減少，各品牌只能透過提高促銷比例來刺激消費。

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【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

野村指，通脹升溫下，內需股的盈利能力受壓，在低迷的消費市場情緒下，各品牌料難以將上漲的成本轉嫁至消費者，預期明年以內地本土市場為主的品牌會面對更多挑戰，偏好擁有國際化業務的消費股。

人行回應微信支付寶收款碼管理：消費者日常支付體驗不受影響【下一頁】

該行稱，很多國家都逐步放寬國際通關門檻，並降低隔離要求，國際航空運輸協會（IATA）預期明年旅遊業會錄得強勁復甦，回到2019年的88%水平，2023年更會達至2019年的105%水平，為疫後首次出現增長，新藥物出現及出遊需求積壓，亦預期國際旅遊會反彈，對行李的需求也會增加，因此將新秀麗 （01910） 列作明年消費股首選。

野村同時偏好歐舒丹 （00973） ，因可受惠於環球零售正常化，而近日收購Sol de Janeiro令其全球零售網絡更完善。

野村：偏好擁有最大產能提高能力的代工商

代工生產方面，野村指，越南疫情令當地供應鏈斷裂，而且品牌擁有者亦面對物流成本上升問題，這亦反映在Adidas第三季業績之中。由於品牌經營者會提高產能以確保庫存穩定，因此擁有最大產能提高能力以應付需求急升的代工商，將成為贏家。

野村稱，晶苑國際 （02232） 受越南供應庫短裂影響輕微，因北越廠房受疫情衝擊較輕，而且其運動用品消費者的滲透率持續提升，預期明年下半年會有強勁復甦。該行同時調高申州國際 （02313） 評級至「買入」，以反映越南廠房復工時間較預期為早。

相關文章：【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉虧為盈　賺269萬元、不派中期息 第二輪消費券刺激作用減少（第二版）

相關文章：【業績│零售股】L'OCCITANE上半財年純利升近3倍至5989萬歐元的新高　Omicron病毒對集團影響不大（第二版）

 

 

港股 申洲國際（02313） L'OCCITANE（00973） Adidas 越南 晶苑國際（02232） 新秀麗（01910） 大行報告 零售 通脹

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