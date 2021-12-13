【內房危機】 世茂集團股債雙殺 世茂服務跌至歷史新低 集團稱正內部了解

世茂集團（00813）旗下個別境內債券急瀉，其中「20世茂06」跌幅達54%居前，「20世茂G1」和「19世茂G3」跌幅分別達到21%和20%，並先後被上海證券交易所臨時停牌。股價方面，世茂更曾大跌13.8%，低見6.95元，收報7.08元，仍跌12.2%，成交額7.8億元；旗下世茂服務（00873）更跌至歷史新低，最多跌13%，低見6.82元，收報7.12元，跌近一成，成交額3.1億元。

大行予世茂集團投資評級及目標價﹕

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據內媒引述世茂回應指，由於周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資人恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資人溝通，有進一步消息，會及時跟大家溝通。

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記者：郭秀慧