【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人

最後一天上班，竟被要求你完成手上的工作才可以下班，到底你做不做？最近有一名女網民在網上討論區發文指，自己上週四（9號）是最後一天擔任小學教學助理（TA），但她的老闆表示：「由於你未完成手上的工作，所以你不准離開。」，樓主聽後感到委屈與不平。由於樓主剛大學畢業，她在毫不知情的情況下詢問有沒有人試過這種情況。

樓主後來補充，老闆要求她這幾天留下來加班，完成手上的工作才可以下班，她老闆表示：「你之前經常遲到5至10分鐘，現在留下來，當作補回之前遲到的時數。」，幸好最後有同事幫忙接替，樓主可以回家。

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此貼文一出後，引來網民熱議，很多人認為樓主不需要理會老闆的要求可以直接下班。在一般情況下，最後一天上班不安排工作，「直接下班，如果有實質行為阻你下班就報警，告她非法禁錮。」、「隨便完成她所發的工作，放工前15分鐘發給她就下班。」、「依照合約時間，一到時間立即下班。」

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責任編輯：陳頌潔