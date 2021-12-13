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【百分百信用限額】香港信保局宣布再度延長　「百分百信用限額提升計劃」至2022年6月底

商業 16:24 2021/12/13

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香港出口信用保險局（香港信保局）今日宣布，再度延長「百分百信用限額提升計劃」（「提升計劃」）至2022年6月30日，以繼續支援香港出口商在疫情下拓展市場，渡過目前的難關。（資料圖片）

香港出口信用保險局（香港信保局）今日宣布，再度延長「百分百信用限額提升計劃」（「提升計劃」）至2022年6月30日，以繼續支援香港出口商在疫情下拓展市場，渡過目前的難關。

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「提升計劃」增加了每宗買家信用限額1倍，上限至保戶申請的金額、保單上限或1億港元，以較低者為準；涵蓋計劃推出時有效的信用限額，以及計劃期間成功獲得審批的信用限額；亦包括香港信保局承保的所有市場；以及保戶毋須額外申請。

香港特區政府於2020年6月透過香港信保局推出「提升計劃」，並兩度延長「提升計劃」至 2021年12月31日。截至2021年11月底，超過11 600 個信用限額獲提升，為超過 1700保單持有人提供約150億元額外保障，亦為累計總值約158億元的貨物提供保障。

與此同時，香港信保局將推出行政長官《2021年施政報告》中提及的3項長期措施，以支援出口商長遠地爭取貿易融資及擴大市場佔有率。有關措施分別是於2022年年初以試行形式推出的「出口信用擔保計劃」、於2022年實行的「彈性賠償率安排」，以及即將於今年12月，推出的加強版網上信用保險自助服務平台「EC-Reach中小企信保網2.0」。

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責任編輯：李智美

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