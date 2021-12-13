▲ 【平治母企】戴姆勒：北汽持股9.98%同意不再增持 持股料超吉利李書福

德國車廠平治（Mercedes-Benz）母企戴姆勒（Daimler）公布，其長期股東兼在華合作夥伴北汽集團確認，最新持股戴姆勒約9.98%股權，雙方同意北汽集團不再增持。據戴姆勒2020年年報，北汽集團於2019年申報持股戴姆勒約5%股權，為公司第三大股東，隨北汽集團申報最新權益，其持股股權超越2018年參股的吉利汽車 （00175） 創辦人李書福的9.7%，成為公司單一最大股東。

換言之，兩家中資車廠合計持股近兩成。

北汽2019年已傳出有意訂立增持計劃，擬擴大戴姆勒持股至約10%。戴姆勒現時也持有北汽集團旗下的港股和A股，包括持有香港上市的北京汽車 （01958） 9.55%股權、北汽藍谷（滬：600733）2.46%股權。

戴姆勒：與北汽關係是中德合作的典範

戴姆勒發聲明稱，戴姆勒和北汽集團的合作關係是中德合作的典範，而北汽是平治品牌在中國最重要的工業夥伴，雙方合資在內地生產平治汽車。戴姆勒續指，平治訂下2030年「全電化」目標，而中國在有關策略佔重要角色。

平治已在華銷售EQA、EQB、EQC和EQS 4款電動車，當中EQA、EQB、EQC已在華本土製造，而新一款EQE車款也會在明年中國內地生產。

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