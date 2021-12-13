南非總統確診新冠肺炎 未知是否感染Omicron變種

Omicron變種肆虐全球，南非有7成新增新冠個案屬感染Omicron變種。南非總統拉馬福薩周日（12日）確診新冠肺炎，總統辦公室指拉馬福薩已完成接種新冠疫苗。拉馬福薩只出現輕微病徵，正進行自我隔離，目前由副總統代理職務。

世衛稱削弱Omicron疫苗功效 多引發輕症 【下一頁】

南非總統辦公室周日發表聲明，指拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）當日在開普敦國家紀念館出席悼念活動後感到不適，其後確診新冠肺炎。拉馬福薩只出現輕微症狀，目前精神良好，但聲明未有提及拉馬福薩是否感染Omicron變種。

聲明續指，拉馬福薩已完成接種新冠疫苗，現時正自我隔離。副總統馬布扎（David Mabuza）將代理總統職務一星期。拉馬福薩指，自己確診新冠肺炎正好提醒所有國民應接種新冠疫苗、並時刻保持對疫情警惕。

南非總統斥各國入境禁令：無科學根據 【下一頁】

該聲明亦強調，接種疫苗仍然是預防重症或住院的最有效方法，同時建議所有周日與拉馬福薩有接觸的人士應進行檢測或留意自身健康狀況。

拉馬福薩與代表團早前曾出訪4個西非國家，期間接受數次新冠病毒檢測結果均呈陰性。他們上周三（8日）由塞內加爾返回南非，當時在約翰內斯堡的檢測結果亦呈陰性。

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責任編輯：郭麗明