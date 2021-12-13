【濠賭風暴】 周焯華旗下公司收催款函 或致太陽城控制權變動

太陽城集團（01383）及旗下凱升控股（00102）上周五（10日）發公告指，大股東周焯華收到催款函，需於12月8日起計5個營業日內還本連息3.1億元，一旦融資協議下的抵押被強制執行，或會導致集團控制權變動。兩股今早（13日）復牌，太陽城曾跌近一成，低見0.125元，最新報0.127元，仍跌8%；凱升一度跌13.9%，低見0.13元，最新報0.144元，跌4.6%。

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公告指，催款函是由Wooco的法律顧問寄予Star Soul Investments，而Star Soul Investments並非太陽城集團子公司，是由周焯華全資擁有的。催款函又指，要求周焯華於12月8日起計的5個營業日內還本連息3.1億元，否則在毋須另行通知下，採取適當行動以收回上述款項，以及採取法律行動。

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記者：郭秀慧