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【濠賭風暴】 周焯華旗下公司收催款函 或致太陽城控制權變動

股樓投資 15:55 2021/12/13

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太陽城集團（01383）及旗下凱升控股（00102）上周五（10日）發公告指，大股東周焯華收到催款函，需於12月8日起計5個營業日內還本連息3.1億元，一旦融資協議下的抵押被強制執行，或會導致集團控制權變動。兩股今早（13日）復牌，太陽城曾跌近一成，低見0.125元，最新報0.127元，仍跌8%；凱升一度跌13.9%，低見0.13元，最新報0.144元，跌4.6%。

【內房股】 憧憬人行降準及「房住不炒」不再 【見下頁

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公告指，催款函是由Wooco的法律顧問寄予Star Soul Investments，而Star Soul Investments並非太陽城集團子公司，是由周焯華全資擁有的。催款函又指，要求周焯華於12月8日起計的5個營業日內還本連息3.1億元，否則在毋須另行通知下，採取適當行動以收回上述款項，以及採取法律行動。

同場加映﹕【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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記者：郭秀慧

周焯華 復牌 經濟 太陽城集團（01383） 凱升控股（00102）

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