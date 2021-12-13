  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】虛銀勁加人民幣定存息 3個月年息最高2.8厘

15:59 2021/12/13

分享：

富融今天勁加3個月人民幣定期存款年息0.4厘至2.8厘，晉級高息王。

正當全球股滙債的投資者聚焦本港時間周四（12月16日）聯儲局公布議息結果，中小行為追息族提早報佳音，今次送大禮是富融（Fusion Bank），大幅調升3個月人民幣定期存款年息0.4厘，新息率至2.8厘，這虛擬銀行由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份投資。至於目前3個月人幣定存年息罕現3冠王，因恒生 （00011） 及富邦也有2.8厘年息的選擇。不過，論及入場費，富融僅須1元（人民幣，下同），恒生為等值1萬港元，富邦為30萬港元，虛銀無疑是低門檻最高息。

專家預期，搶存戰將延至明年2月，畢竟來年2月1日為農曆新年，遂料中小行積極搶吸雙節跨年新錢、即元旦及新春兩大旺季的閒資。況且，12月即將進入下半場，提醒大家年結正進入倒數，而本周四正值聯儲局公布議息結果，人行正式出雙組合拳，既減存款準備金，釋放1.2萬億元，同日亦上調外滙存準率兩個百分點至9%。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況， 做好投資部署*

6間港銀7天英鎊定存息達10厘【下一頁

這是中央今年以來第2次加存準率，對上一次是今年5月底，當人民幣高企在6.35便出手，當時令人民幣在1個月內回吐約2%。如今也是人民幣急升至6.35逾3年半高位，人行隨即施辣招。

上周四（9日）晚當人行遏人民幣的消息公布後，在岸價兌美元即插水，連環失守6.36及6.37關。翌日更一度急瀉400點子，下試6.39的底點才止跌喘穩，而市場亦解讀6.35是政策底。幸而在岸價今午暫已回升至6.3629。

另方面，大眾銀行及華僑永亨今天全面削低存息，兩行巳連續兩天降息，而主戰場是3個月期。同樣，上周渣打香港 （02888） 短減長加，調整旗下兩個高息計劃，上周五（10日）狠削3個月年息0.26厘、至2.2厘，門檻為等值10萬港元。

跨年港元搶存前提早開打【下一頁

發鈔行亦於上周四（9日）把另一起存額1萬元人民幣的3個月年息，也減0.26厘，而此入場費雖較少、但年息卻較高，新報2.4厘。而離岸3個月拆息今報2.9厘。

此外，展望人民幣滙價，華僑永亨經濟師估計未來兩周離岸價介乎6.2至6.5。而花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持未來3個月、半年及1年人民幣兌美元6.35預測，長期5.6目標價的預測沒有改變。

陳正犖認為，人民銀行的貨幣政策寬鬆將更加廣泛。同時，繼續預計明年第二季或透過中期借貸便利（MLF）減息25 個基點，以降低實體經濟的融資成本。而更果斷的政策行動，似乎正在醞釀之中，在12月中旬的中央經濟工作會議之後會更加明朗。

陳正犖又預計，強勁的通脹將導致聯儲局官員在今年12月宣布，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月 300億美元，為加息打開了更早的窗口。展望美元走向，料美滙指數於未來3個月預測為97.52，長線預測96.40。

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】美元定存息最高8厘 7天速賺逾1500港元利息

【加元定存】加元定存息最高12厘 中資行罕有搶閘加存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 美國 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【虛擬貨幣】幣安撤回新加坡營運牌照申請　即日起無法存入加密貨幣、明年2月中旬退出當地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【醫療科技】老花可根治？　美國FDA批准首款針對老花眼藥水
【醫療科技】老花可根治？　美國FDA批准首款針對老花眼藥水
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
【英鎊定存】花旗料周四英國加息0.15厘 6間港銀7天英鎊定存達10厘
【英鎊定存】花旗料周四英國加息0.15厘 6間港銀7天英鎊定存達10厘
【阿里巴巴股價】控訴被性侵阿里巴巴女員工稱已被解僱　「會用法律手段維護自己權益」
【阿里巴巴股價】控訴被性侵阿里巴巴女員工稱已被解僱　「會用法律手段維護自己權益」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款