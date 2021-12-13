【人幣定存】虛銀勁加人民幣定存息 3個月年息最高2.8厘

▲ 富融今天勁加3個月人民幣定期存款年息0.4厘至2.8厘，晉級高息王。

正當全球股滙債的投資者聚焦本港時間周四（12月16日）聯儲局公布議息結果，中小行為追息族提早報佳音，今次送大禮是富融（Fusion Bank），大幅調升3個月人民幣定期存款年息0.4厘，新息率至2.8厘，這虛擬銀行由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份投資。至於目前3個月人幣定存年息罕現3冠王，因恒生 （00011） 及富邦也有2.8厘年息的選擇。不過，論及入場費，富融僅須1元（人民幣，下同），恒生為等值1萬港元，富邦為30萬港元，虛銀無疑是低門檻最高息。

專家預期，搶存戰將延至明年2月，畢竟來年2月1日為農曆新年，遂料中小行積極搶吸雙節跨年新錢、即元旦及新春兩大旺季的閒資。況且，12月即將進入下半場，提醒大家年結正進入倒數，而本周四正值聯儲局公布議息結果，人行正式出雙組合拳，既減存款準備金，釋放1.2萬億元，同日亦上調外滙存準率兩個百分點至9%。

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這是中央今年以來第2次加存準率，對上一次是今年5月底，當人民幣高企在6.35便出手，當時令人民幣在1個月內回吐約2%。如今也是人民幣急升至6.35逾3年半高位，人行隨即施辣招。

上周四（9日）晚當人行遏人民幣的消息公布後，在岸價兌美元即插水，連環失守6.36及6.37關。翌日更一度急瀉400點子，下試6.39的底點才止跌喘穩，而市場亦解讀6.35是政策底。幸而在岸價今午暫已回升至6.3629。

另方面，大眾銀行及華僑永亨今天全面削低存息，兩行巳連續兩天降息，而主戰場是3個月期。同樣，上周渣打香港 （02888） 短減長加，調整旗下兩個高息計劃，上周五（10日）狠削3個月年息0.26厘、至2.2厘，門檻為等值10萬港元。

跨年港元搶存前提早開打【下一頁】

發鈔行亦於上周四（9日）把另一起存額1萬元人民幣的3個月年息，也減0.26厘，而此入場費雖較少、但年息卻較高，新報2.4厘。而離岸3個月拆息今報2.9厘。

此外，展望人民幣滙價，華僑永亨經濟師估計未來兩周離岸價介乎6.2至6.5。而花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持未來3個月、半年及1年人民幣兌美元6.35預測，長期5.6目標價的預測沒有改變。

陳正犖認為，人民銀行的貨幣政策寬鬆將更加廣泛。同時，繼續預計明年第二季或透過中期借貸便利（MLF）減息25 個基點，以降低實體經濟的融資成本。而更果斷的政策行動，似乎正在醞釀之中，在12月中旬的中央經濟工作會議之後會更加明朗。

陳正犖又預計，強勁的通脹將導致聯儲局官員在今年12月宣布，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月 300億美元，為加息打開了更早的窗口。展望美元走向，料美滙指數於未來3個月預測為97.52，長線預測96.40。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪