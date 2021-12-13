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【電子消費券】300萬以八達通領消費券市民　周四可獲發尾期1000元

Hot Talk 15:46 2021/12/13

分享：

【電子消費券】300萬以八達通領消費券市民　周四可獲發尾期1000元

電子消費券踏入最後派發階段，使用八達通領取消費券的市民，可以最快於周四（16日）領取最後一期的1,000元消費券。政府發言人表示，約300萬名於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，將於周四獲發餘下1,000元消費券，並會當天陸續收到相關手機短訊通知。

市民屆時可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店及超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

最遲明年3月16日領取尾期

根據消費券的發放安排，以八達通收取消費券的市民，在首期消費券發放後的4至7個月，只要其「合資格消費」達到4,000元，尾期的1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。 若市民累積合資格消費總額在11月底未達到4,000元，仍有時間繼續消費。只要他們的「合資格消費」累積總額最遲在明年2月底達標，仍可趕及於明年3月16日，獲發尾期1,000元消費券。

3支付工具消費券月底自動失效

此外，發言人提醒在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民，其消費券的使用限期將於12月31日同時屆滿。未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

相關文章：【電子支付】易付達：消費券公佈後裝機商戶數目大增4倍

【HKTVmall】香港科技探索：受惠消費券　10月GMV按年增17.5%至6億元

消費種類 支付寶 微信支付 補貼 香港 八達通 電子消費券

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