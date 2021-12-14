【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫

正所謂「山水有相逄」，如果遇上前同事來面試，你會怎麼辦？有一名網民在《香港討論區》發文指，最近見工時竟發現面試官是舊同事，大家立刻有點尷尬。當面試完畢，舊同事苦口婆心跟樓主說一些話，令樓主深思熟慮，並詢問道：「到底他可信度高不高？」

據悉，樓主上週五（10號）收到錄用通知，舊同事的一番話影響了他，令他很難下決定，雖然他與舊同事的關係不熟悉，只是見面時閒聊一、兩句，但樓主心亂如麻。

按圖了解更多，樓主經歷：



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此貼文一出後，引來網民討論，有些人覺得舊同事只是好心提醒，不要作太多猜測，況且有3個月試用期可以去做一做，「我覺得他是好心提醒你，有3個月試用期可以去做一做，看看上司如何。」、「既然舊同事是HR，沒有必要跟你說這些，因為他可以直接踢走你…如果他提你，應該出於好心。」、「舊同事應該好心提醒你，如果不適合就辭職。」

另有些人持相反意見，他們認為如果關係不好，很難相信舊同事，特別是同事之間的關係，「如果關係不好，很難相信他，我從來不相信同事，有些同事是雙面人。」、「很明顯他不想與你在同一間公司上班。」

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責任編輯：陳頌潔