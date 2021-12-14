  • 20°C
香港時間 : 20211214日 (二) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫

理財智慧 09:00 2021/12/14

分享：

正所謂「山水有相逄」，如果遇上前同事來面試，你會怎麼辦？有一名網民在《香港討論區》發文指，最近見工時竟發現面試官是舊同事，大家立刻有點尷尬。當面試完畢，舊同事苦口婆心跟樓主說一些話，令樓主深思熟慮，並詢問道：「到底他可信度高不高？」

據悉，樓主上週五（10號）收到錄用通知，舊同事的一番話影響了他，令他很難下決定，雖然他與舊同事的關係不熟悉，只是見面時閒聊一、兩句，但樓主心亂如麻。

按圖了解更多，樓主經歷：

    • 點擊圖片放大
    +4
    +3

  •  

【職場熱話】 僱主添置掃地機械人後 嫌菲傭清潔不力 要求每月扣人工500 【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有些人覺得舊同事只是好心提醒，不要作太多猜測，況且有3個月試用期可以去做一做，「我覺得他是好心提醒你，有3個月試用期可以去做一做，看看上司如何。」、「既然舊同事是HR，沒有必要跟你說這些，因為他可以直接踢走你…如果他提你，應該出於好心。」、「舊同事應該好心提醒你，如果不適合就辭職。」

另有些人持相反意見，他們認為如果關係不好，很難相信舊同事，特別是同事之間的關係，「如果關係不好，很難相信他，我從來不相信同事，有些同事是雙面人。」、「很明顯他不想與你在同一間公司上班。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職場文化 試用期 辭職

上一篇文章

【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人

下一篇文章

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】面試者回家瀏覽招聘網 竟發現廣告已不見 到底另聘他人？還是...
【職場熱話】面試者回家瀏覽招聘網 竟發現廣告已不見 到底另聘他人？還是...
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款