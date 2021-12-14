【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓

人人想「上車」置業，如果你獲派公屋，仍會否考慮置業？最近有一名33歲的男網民在網上討論區發文指，自己月薪1.5萬，最近獲派新型公屋、 配套過得去，和鄰居很友善，月租需付一千多元。另外，樓主估計每月儲2千元，八年後大約20萬，可以與家人購買「綠置居」，所以他詢問要不要儲錢買樓。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主既然有公屋就不要考慮買樓，不如儲錢過優質的生活，「得到公屋就不用考慮啦！倒不如留些錢過優質的生活」、「公屋是人生贏家！」

另有些人覺得月薪1.5萬不可能置業，「當你完全不吃不花費，直到你離世那天未必買得到。」、「八年後，『綠置居』可以20萬購入先再討論。」、「月薪1.5萬，連居屋都買不起。」

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責任編輯：陳頌潔